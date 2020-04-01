В Брянске продезинфицируют дороги, остановки и тротуары
В Брянске из-за угрозы коронавируса продезинфицируют дороги, остановки и тротуары. Об этом говорили 1 апреля на расширенном заседании оперативного штаба.
Специализированных машин и дезинфицирующих средств в регионе достаточно, отметили руководители области.
Но для того чтобы провести эту работу эффективно, остановки, тротуары и дороги сначала очистят от мусора и пыли. Эту работу будут выполнять дорожники.
На улицы города уже вышли 26 единиц техники. Службы Брянска будут мыть дороги, остановки и тротуары каждый день, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU