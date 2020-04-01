В Брянске продезинфицируют дороги, остановки и тротуары

1 Апр 2020 2020-04-01T17:45:34+03:00

Службы Брянска будут мыть дороги, остановки и тротуары каждый день. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Однако перед этим улицы очистят от пыли и мусора

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В Брянске из-за угрозы коронавируса продезинфицируют дороги, остановки и тротуары. Об этом говорили 1 апреля на расширенном заседании оперативного штаба.

Специализированных машин и дезинфицирующих средств в регионе достаточно, отметили руководители области.

Но для того чтобы провести эту работу эффективно, остановки, тротуары и дороги сначала очистят от мусора и пыли. Эту работу будут выполнять дорожники.

На улицы города уже вышли 26 единиц техники. Службы Брянска будут мыть дороги, остановки и тротуары каждый день, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU