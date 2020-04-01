В Брянске накрыли подпольное казино

1 Апр 2020 2020-04-01T17:23:46+03:00

По версии следствия, с декабря 2018 года по март 2020-го брянцы держали игровой салон. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

На семь горожан завели уголовное дело

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Семь жителей Брянска стали фигурантами уголовного дела об организации подпольного казино.

По версии следствия, с декабря 2018 года по март 2020-го брянцы держали игровой салон.Клиенты за деньги участвовали в азартных играх.

Преступление выявляли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона и оперативники УФСБ России по Брянской

- По всем адресам незаконной деятельности проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника и другие предметы, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Решается вопрос об избрании в отношении организаторов и других участников организованной группы мер пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU