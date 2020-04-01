В Брянске накрыли подпольное казино
Семь жителей Брянска стали фигурантами уголовного дела об организации подпольного казино.
По версии следствия, с декабря 2018 года по март 2020-го брянцы держали игровой салон.Клиенты за деньги участвовали в азартных играх.
Преступление выявляли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона и оперативники УФСБ России по Брянской
- По всем адресам незаконной деятельности проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника и другие предметы, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Решается вопрос об избрании в отношении организаторов и других участников организованной группы мер пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU