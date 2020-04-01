2020-04-01T16:46:29+03:00
Общество

В Брянске во время самоизоляции продолжили работать 10 магазинов

В основном, в них не продавались товары первой необходимости
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске во время самоизоляции продолжили работать 10 магазинов. Это три магазина электроники, три цветочных ларька, два строительных супермаркета, один строительный гипермаркет и торговый центр. Всем руководителям предприятий выдали предписания. Девять магазинов закрылись сразу после этого.

Межведомственный рейд прошел в среду, 1 апреля, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Проверяющие посетили 120 торговых точек в Бежицком и Советском районах. 80 из них оказались закрытыми. 30 магазинов работали без нарушений – в них продавались товары первой необходимости и продукты. Три точки общепита работали с закрытым торговым залом и продавали еду на вынос.

Такие рейды с участием чиновников и полицейских будут проходить каждый день.

Напомним, режим самоизоляции пока действует на территории Брянской области до 5 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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