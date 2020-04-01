В Брянске опровергли слухи о высаженных с киевского поезда зараженных пассажирах

1 Апр 2020 2020-04-01T16:06:38+03:00

Ситуацию прокомментировал на брифинге с журналистами брянский губернатор

Изменить размер текста: A A

В Брянске опровергли слухи о высаженных с киевского поезда зараженных коронавирусом пассажирах. О ситуации рассказал брянский губернатор на брифинге с журналистами.

Поезд «Киев-Москва» делал остановку на станции Суземка в Брянской области. Здесь состав приготовились встречать машины скорой помощи, чтобы в случае необходимости, увезти заболевших в инфекционную больницу.

На станции в поезд зашли сотрудники Роспотребнадзора и проверили температуру всем пассажирам. Повышенной ни у кого не оказалось. Поэтому состав отправился дальше.

В Брянской области вышел один человек. По словам Александра Богомаза, он здоров.

Напомним, в Брянской области на 1 апреля зарегистрировали пять случаев заболевания коронавирусом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU