2020-04-01T16:06:38+03:00
Общество

В Брянске опровергли слухи о высаженных с киевского поезда зараженных пассажирах

Ситуацию прокомментировал на брифинге с журналистами брянский губернатор
Марина АНТОНОВА
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В Брянске опровергли слухи о высаженных с киевского поезда зараженных коронавирусом пассажирах. О ситуации рассказал брянский губернатор на брифинге с журналистами.

Поезд «Киев-Москва» делал остановку на станции Суземка в Брянской области. Здесь состав приготовились встречать машины скорой помощи, чтобы в случае необходимости, увезти заболевших в инфекционную больницу.

На станции в поезд зашли сотрудники Роспотребнадзора и проверили температуру всем пассажирам. Повышенной ни у кого не оказалось. Поэтому состав отправился дальше.

В Брянской области вышел один человек. По словам Александра Богомаза, он здоров.

Напомним, в Брянской области на 1 апреля зарегистрировали пять случаев заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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