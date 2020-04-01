Борис Пайкин добивается от Правительства налоговых льгот для граждан и предпринимателей

1 Апр 2020 2020-04-01T15:45:51+03:00

Брянский депутат уверен в том, что население и бизнес нужно поддержать

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В адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Брянский депутат Борис Пайкин совместно с коллегой по фракции ЛДПР в Госдуме Ярославом Ниловым направили запрос .В своем обращении парламентарии настаивают на скорейшем рассмотрении их законопроекта о льготах по НДФЛ для граждан и введении преференций для отдельных видов бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Ранее Пайкин и Нилов выступили соавторами законопроекта, по которому от налога на доходы физических лиц освобождались люди, заработная плата которых не превышает двукратную сумму МРОТ. Таким образом, 13% НДФЛ не удерживали бы у граждан, получающих менее 24 260 рублей в месяц. Документ был направлен для получения заключения в Правительство и «завис» на этой стадии. Между тем, сами граждане считают такую меру социальной поддержки ощутимой и необходимой. В ходе встреч Бориса Пайкина и трудовых коллективов Брянщины этот вопрос поднимался неоднократно.

Борис Пайкин и Ярослав Нилов попросили премьер-министра рассмотреть возможность использования этого законопроекта в качестве одной из мер поддержки граждан в условиях пандемии короновируса и ухудшения экономической ситуации.

Отдельно в обращении парламентарии подняли вопрос реальной поддержки предпринимателей, чей бизнес особо пострадал из-за карантинных мер. В первую очередь, речь идет о таких отраслях экономики, как туризм, культура, авиасообщения, оказание услуг, организация питания и др.

«Мы предложили Михаилу Мишустину рассмотреть возможность временно освободить занятых в этих сферах предпринимателей от уплаты страховых взносов на выплату страховой части трудовой пенсии, на обязательное медицинское страхование, на обязательное страхование от несчастных случаев, - комментирует Борис Пайкин. - Уверен, что эти меры действительно помогут снизить финансовую нагрузку на предприятия и тем самым дадут стимул к сохранению большего количества рабочих мест, предотвратив вынужденные увольнения сотрудников».

ИСТОЧНИК KP.RU