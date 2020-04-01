В брянском Мглине отремонтируют объездную дорогу

1 Апр 2020 2020-04-01T15:16:00+03:00

На работы выделили 8 миллионов рублей

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В брянском городе Мглин отремонтируют объездную дорогу. Контракт выиграл Суражский ДРСУч. Стоимость работ – восемь миллионов рублей. Деньги выделят из областной казны. Дорогу отремонтируют в рамках программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области».

Объездную дорогу отремонтируют на участке площадью 8622 квадратных метра. Здесь положат новый асфальт, обустроят съезды и примыкания.

К работам на объекте планируют приступить в ближайшее время. Контракт рассчитан до 31 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU