В Брянске будут судить 55-летнего продавца наркотиков

1 Апр 2020 2020-04-01T15:05:05+03:00

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В Брянске будут судить 55-летнего жителя дятьковского города Фокина за попытку продать наркотики с использованием интернета. Мужчину обвиняют в пяти преступлениях, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый вошел в состав организованной преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков бесконтактным способом. С октября по декабрь прошлого года брянец размещал «закладки» с героином в Бежицком районе. Наркотики находили в тайниках потребители. Всего он спрятал для продажи 12 граммов героина.

Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Бежицком районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU