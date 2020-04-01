В Брянской области по факту вывода заграницу 45 миллионов рублей завели уголовное дело
В Брянской области завели уголовное дело по факту нарушения требований валютного законодательства о возврате в Россию денег, уплаченных за не ввезенные товары в особо крупном размере. Проверку провели Брянская транспортная прокуратура и Брянская таможня.
Выяснилось, что юридическая фирма заключила контракт. По нему иностранному контрагенту перевели больше 45 миллионов рублей в счет будущих поставок товара. Но поставок так и не было, а деньги назад не вернули.
- Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой, - говорят в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU