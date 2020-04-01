2020-04-01T14:15:44+03:00
Общество

Ворота на замок

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: АО "Чистая планета".Фото: АО "Чистая планета".
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Жители Брянска закрывают свои дворы. Кто-то во время ограничительных мер, введенных с целью предупреждения распространения коронавируса, не только самоизолировался, но и решил никого не пускать даже во двор своего многоэтажного дома. Участились случаи, когда спецтехника не может забрать отходы с контейнерной площадки из-за закрытых ворот.

Одна из таких изолированных от внешнего мира контейнерных площадок находится по адресу Евдокимова, 2.

Региональный оператор по обращению с ТКО просит жителей и управляющие компании обеспечить доступ для подъезда спецтехники:

- Отходы должны вывозиться строго по графику, чтобы не допустить завалов мусора на контейнерных площадках и распространение инфекции. Учитывая введенный режим самоизоляции и увеличение количества отходов, мы по-прежнему обеспечиваем и будем обеспечивать беспрерывную работу отрасли для оказания качественной коммунальной услуги населению, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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