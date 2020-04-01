Брянских футболистов отпустили домой после двухнедельного карантина

1 Апр 2020 2020-04-01T14:09:58+03:00

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Футболистов из команды «Динамо-Брянск» отпустили домой после поездки в Турцию. Они отправились за границу на сборы. Но вернуться пришлось раньше из-за начавшейся в мире пандемии коронавируса. Две недели футболисты провели на карантине на базе в Отрадном.

Во вторник, 31 марта, команда и тренеры сдали контрольные анализы. Все результаты оказались отрицательными, сообщают в пресс-службе футбольного клуба. Всем выдали справки, что они здоровы.

Но, несмотря на это, спортсмены еще как минимум три недели проведут на самоизоляции. Дату следующего сбора объявят после того, как Российский Футбольный Союз примет решение о продлении сезона 2019-2020 годов.

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ИСТОЧНИК KP.RU