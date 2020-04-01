В Брянской области частично восстановят пригородное сообщение
В Брянской области решили частично восстановить межмуниципальное сообщение. Автобусы и маршрутки будут ходить на расстояние в 50 километров от населенного пункта.
Но выезжать на линию машины все равно будут в ограниченное время: с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 20.00 часов. Такие ограничение будут действовать с 1 по 5 апреля, сообщают в департаменте промышленности, транспорта и связи Брянской области.
Напомним, вчера в ведомстве издали приказ, который запрещал все межмуниципальные перевозки. Но по просьбам брянцев часть рейсов решили вернуть.
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ИСТОЧНИК KP.RU