В Брянской области частично восстановят пригородное сообщение

1 Апр 2020 2020-04-01T13:34:03+03:00

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В Брянской области решили частично восстановить межмуниципальное сообщение. Автобусы и маршрутки будут ходить на расстояние в 50 километров от населенного пункта.

Но выезжать на линию машины все равно будут в ограниченное время: с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 20.00 часов. Такие ограничение будут действовать с 1 по 5 апреля, сообщают в департаменте промышленности, транспорта и связи Брянской области.

Напомним, вчера в ведомстве издали приказ, который запрещал все межмуниципальные перевозки. Но по просьбам брянцев часть рейсов решили вернуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU