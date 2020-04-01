Жительницу Красногорского района заподозрили в махинациях с "чернобыльским" жильем

1 Апр 2020 2020-04-01T12:47:22+03:00

Женщина забрала у государства больше миллиона рублей

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Жительницу Красногорского района уличили в мошенничестве с "чернобыльским" жильем.

Жительница поселка получила выплату в 2010 году. Но скрыла этот факт. И вновь подала документы в поселковую администрацию и региональный департамент строительства и архитектуры документы на получение еще одного сертификата.

Как говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области, в 2012-м злоумышленнице выдали сертификат, который она обналичила.

Нарушения закона выявили во время проверки.

Теперь на селянку завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU