2020-04-01T12:35:01+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшую 18-летнюю Марину Зайцеву

девушка не выходит на связь с 14 февраля
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: "Лиза Алерт" Брянск"Фото: "Лиза Алерт" Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянской области полицейские и добровольцы ищут пропавшую 18-летнюю Марину Зайцеву.

С 14 февраля близкие не знают, где она находится, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Девушка жила в Севске, но может находится в любом другом городе.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза.

Во что была одета неизвестно.

Если вы видели Марину или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ворота на замок
Брянских футболистов отпустили домой после двухнедельного карантина
В Брянской области частично восстановят пригородное сообщение
ВТБ Капитал Инвестиции победили в двух номинациях Europe Banking Awards 2019
Жительницу Красногорского района заподозрили в махинациях с "чернобыльским" жильем
В Брянской области ищут пропавшую 18-летнюю Марину Зайцеву
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку в 6,5% при открытии онлайн-вклада
На брянских дорогах попались 305 нарушителей среди водителей автобусов
На предприятиях Брянской области будут производить 15 тысяч медицинских масок в день
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
В Брянске ночью в ДТП попали две легковушки
В Брянской области запаслись лекарствами на несколько месяцев
Член Совета Федерации Сергей Калашников направил правительственную телеграмму министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко
На границе в Брянской области поймали контрабандистов
На «горячую линию» по коронавирусу за сутки обратились 383 брянца
В среду брянцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Брянские волонтеры помогли 60 одиноким пенсионерам
На ремонт брянского сельского ДК выделят 1,6 миллиона рублей
Ушел из жизни брянский художник Валерий Херувимов