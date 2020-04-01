В Брянской области ищут пропавшую 18-летнюю Марину Зайцеву

1 Апр 2020 2020-04-01T12:35:01+03:00

девушка не выходит на связь с 14 февраля

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В Брянской области полицейские и добровольцы ищут пропавшую 18-летнюю Марину Зайцеву.

С 14 февраля близкие не знают, где она находится, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Девушка жила в Севске, но может находится в любом другом городе.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза.

Во что была одета неизвестно.

Если вы видели Марину или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU