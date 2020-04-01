В Брянской области ищут пропавшую 18-летнюю Марину Зайцеву
В Брянской области полицейские и добровольцы ищут пропавшую 18-летнюю Марину Зайцеву.
С 14 февраля близкие не знают, где она находится, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Девушка жила в Севске, но может находится в любом другом городе.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза.
Во что была одета неизвестно.
Если вы видели Марину или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию или волонтерам.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU