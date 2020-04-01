На брянских дорогах попались 305 нарушителей среди водителей автобусов

1 Апр 2020 2020-04-01T12:14:43+03:00

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На брянских дорогах за два дня на нарушениях попались 305 водителей автобусов. Профилактическая операция проходила с 25 по 27 марта. Автоинспекторы проверили 1100 транспортных средств. 400 из них - межрегиональные автобусы. Всего провели 41 проверку.

В рейдах участвовали сотрудники Ространснадзора, регионального департамента промышленности, транспорта и связи. А также скрытые патрули. Они провели 18 проверок.

На водителей-нарушителей составили административные протоколы, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU