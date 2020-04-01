На предприятиях Брянской области будут производить 15 тысяч медицинских масок в день

1 Апр 2020 2020-04-01T11:48:50+03:00

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На предприятиях Брянской области планируют изготавливать 15 тысяч медицинских масок в день. На данный момент запас средств защиты в регионе составляет 400 тысяч штук. Об этом говорил брянский губернатор на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

Многоразовые медицинские маски стали шить на двух фабриках в Брянске - швейной и на камвольном комбинате, а также в швейных цехах в Погаре и Клинцах.

Основной запас масок сосредоточен в медицинских учреждениях. Там они нужнее всего. Тогда как жителям стоит оставаться дома, а не искать, где купить средство защиты. Многие брянцы сшили многоразовые маски самостоятельно. В ней можно выйти в магазин. Потом постирать и прогладить.

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ИСТОЧНИК KP.RU