В Брянске ночью в ДТП попали две легковушки
Информации пострадавших пока нет
Фото: vk.com.
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В Брянске ночью в среду, 1 апреля, два легковых автомобиля попали в ДТП. Автоавария случилась на перекрестке проспекта Станке Димитрова и улицы Фокина. Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях. Судя по снимкам, машины получили серьезные повреждения.
На фото видно, что светофор на перекрестке работает. Одна из машин снесла недавно установленный металлический забор.
Информации о пострадавших в ДТП пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU