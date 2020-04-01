В Брянске ночью в ДТП попали две легковушки

1 Апр 2020 2020-04-01T10:59:00+03:00

Информации пострадавших пока нет

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В Брянске ночью в среду, 1 апреля, два легковых автомобиля попали в ДТП. Автоавария случилась на перекрестке проспекта Станке Димитрова и улицы Фокина. Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях. Судя по снимкам, машины получили серьезные повреждения.

На фото видно, что светофор на перекрестке работает. Одна из машин снесла недавно установленный металлический забор.

Информации о пострадавших в ДТП пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU