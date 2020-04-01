В Брянской области запаслись лекарствами на несколько месяцев

1 Апр 2020 2020-04-01T10:43:55+03:00

В регионе есть необходимые врачи и оборудование

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В Брянской области из-за коронавируса запаслись лекарствами на несколько месяцев. Об этом рассказал брянский губернатор на брифинге, посвященном ситуации по коронавирусу в регионе.

В области достаточно врачей. Можно задействовать около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

- Ситуация непростая, но от каждого из нас зависит, как она будет развиваться. Меньше контактов, меньше общения в ближайшее время! – сказал Александр Богомаз.

К утру 1 апреля в Брянской области подтвердили пять случаев заболевания коронавирусом. Все заразившиеся находятся в боксах инфекционной больницы в Брянске. В регионе не зарегистрировали ни смертей от коронавируса, ни выздоровлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU