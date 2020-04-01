2020-04-01T10:33:43+03:00
Политика

Член Совета Федерации Сергей Калашников направил правительственную телеграмму министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко

Игорь ЗАЙЦЕВ
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По словам сенатора, в его адрес поступают многочисленные обращения сотрудников научных подразделений медицинских учреждений в связи с отказами в переводе их на работу на дому. Такие письма пришли, в частности, из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, Эндокринологического научного центра РАМН, МНИОИ им. П.А. Герцена.

Научные сотрудники отмечают, что руководители учреждений ссылаются на отсутствие указаний из Минздрава России. А поскольку в указе сказано – за исключением учреждений здравоохранения – вот их и не отпускают по домам.

"Люди жалуются на Минздрав, говорят, что Минздрав к решению проблемы подходит формально, по-чиновничьи, бездушно. Недоумевают, мол как же так, Минздрав, который должен бороться с коронавирусом, заставляет ходить на работу людей, которые не имеют никакого отношения к работе медучреждений!", - подчеркнул Сергей Калашников.

Стоить напомнить, председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал логичным решение властей Москвы и Подмосковья распространить режим обязательной самоизоляции на всех граждан. На совещании с вице-премьерами он также призвал регионы проработать введение аналогичных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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