На границе в Брянской области поймали контрабандистов
На границе в Брянской области поймали контрабандистов, которые занимались незаконной перевозкой белорусских сигарет. Злоумышленников задержали пограничники и полицейские. Их арестовали.
- В январе и марте провели ряд мероприятий по месту жительства причастных к контрабанде лиц, - говорят в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
В нескольких частных домах в приграничном населенном пункте в Климовском районе нашли больше 200 коробок с сигаретами белорусского производства. Их подготовили для незаконного перемещения через границу – на территорию Украины. Для этого планировали использовать автомобиль повышенной проходимости. Его изъяли как и табачную продукцию.
Стоимость контрабанды оценили в три миллиона рублей.
По факту преступления завели уголовное дело по статье «Контрабанда алкогольной и (или) табачных изделий». Расследование его продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU