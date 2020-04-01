2020-04-01T09:43:29+03:00
Общество

На «горячую линию» по коронавирусу за сутки обратились 383 брянца

Телефоны работают круглосуточно
Марина АНТОНОВА
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Телефон "горячей линии" многоканальный.Телефон "горячей линии" многоканальный.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На «горячую линию» по коронавирусу за сутки 31 марта обратились 383 брянца. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Жители региона интересовались, как выписать рецепт удаленно, обрабатывают ли дезинфицирующими средствами подъезды многоэтажек, как оформить больничный. Кроме того, звонивших интересовал вопрос, что грозит нарушителям режима самоизоляции.

«Горячая линия» по коронавирусу в Брянской области работает круглосуточно. Вопросы можно задать по электронной почте.

Телефон многоканальной «горячей линии»: 8-800-301-58-69

Электронная почта: stopkoronavirus32@bryanskobl.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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