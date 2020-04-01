В среду брянцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T09:31:57+03:00

В полиции затруднились пояснить, по какой статье и размер штрафа

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В среду, 1 апреля, жителей Брянской области начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Скорее всего, на первый раз нарушитель отделается предупреждением. Но за повторное нарушение режима ему грозит штраф.

Режим самоизоляции предполагает, что людям запрещено покидать квартиры и дома без крайней необходимости. Это может быть поход в ближайший от дома магазин или аптеку, выгул собак, вынос мусора. В случае, если человек вынужден работать, он должен при себе иметь документ, это подтверждающий.

В брянской полиции пока затруднились пояснить, по какой статье административного кодекса будут наказывать нарушителей. Как и размер штрафов для граждан. Но если ориентироваться на федеральный опыт, это будет статья "Невыполнение в срок законного постановления органа, осуществляющего государственный надзор". Штраф по ней - от 300 до 500 рублей. В регионе могут принять нормативные акты, которые ужесточают ответственность за административные нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU