Брянские волонтеры помогли 60 одиноким пенсионерам
Брянские волонтеры с 25 марта отработали 60 заявок от одиноких стариков, ветеранов и инвалидов. Брянская область оказалась в лидерах по этому показателю, сообщают в оперативном штабе. Хорошие результаты также у Челябинской, Свердловской, Ростовской и Орловской областей.
Молодые люди помогают нуждающимся с покупкой продуктов и лекарств, выполняют некоторые работы в быту. Добровольцы участвуют в работе регионального оперативного штаба.
Тот, кто хочет присоединиться к волонтерскому движению, может оставить заявку на сайте #мывместе2020.рф.
Напомним, в Брянской области для пенсионеров старше 65 лет режим самоизоляции действует до 14 апреля. Пожилые люди находятся в группе риска из-за коронавируса. Так как тяжелее всего переносят это заболевание.
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ИСТОЧНИК KP.RU