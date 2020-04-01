На ремонт брянского сельского ДК выделят 1,6 миллиона рублей
Деньги поступят из областного и местного бюджетов
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На ремонт сельского дома культуры в Брянской области выделят больше 1,6 миллиона рублей. Один миллион рублей поступит из областной казны. Еще 640 тысяч рублей добавят местные бюджеты.
Эти деньги потратят на ремонт в Алешкинском сельском доме культуры в Дубровском районе. Уже подготовили проектно-сметную документацию.
Дома культуры ремонтируют в рамках программы развития сельских территорий, которую реализуют в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU