На ремонт брянского сельского ДК выделят 1,6 миллиона рублей

1 Апр 2020 2020-04-01T09:45:09+03:00

Деньги поступят из областного и местного бюджетов

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На ремонт сельского дома культуры в Брянской области выделят больше 1,6 миллиона рублей. Один миллион рублей поступит из областной казны. Еще 640 тысяч рублей добавят местные бюджеты.

Эти деньги потратят на ремонт в Алешкинском сельском доме культуры в Дубровском районе. Уже подготовили проектно-сметную документацию.

Дома культуры ремонтируют в рамках программы развития сельских территорий, которую реализуют в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU