2020-04-01T08:23:44+03:00
Звезды

Ушел из жизни брянский художник Валерий Херувимов

Он создал несколько деревянных скульптур в парке Толстого
Марина АНТОНОВА
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Фото: Союз художников России. Брянск.Фото: Союз художников России. Брянск.
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В Брянске ушел из жизни художник Валерий Херувимов. Об этом 30 марта сообщили в брянском отделении Союза художников России. Валерий Олегович умер после продолжительной болезни.

Валерий Херувимов – член Союза художников России, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств России. Награжден медалями ВДНХ СССР за цикл деревянных скульптур в парке Толстого. Он автор «Деснянки», «Емели», «Козьмы Пруткова и других. Лауреат премии областного комсомола.

В 1994 году имя Валерия Херувимова было включено в 60-томный всемирный каталог «Художники всех времен и народов». Его издали в Лейпциге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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