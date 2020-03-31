2020-03-31T18:05:32+03:00
Общество

В Брянской области из-за коронавируса отменили межмуниципальные маршруты

Это автобусы и маршрутные такси с номером 100 и выше
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области из-за коронавируса отменяют межмунициальные маршруты. Это маршрутные такси и автобусы, номер которых 100 и выше. Это связано с режимом самоизоляции, который ввели на территории всей Брянской области. Таким образом власти стараются предупредить распространение коронавирса в регионе.

Документ подписали в департаменте промышленности, транспорта и связи Брянской области, сообщает РИА "Стрела". Межмуниципальные маршруты приостановят свою работу с 1 апреля.

Напомним, к вечеру вторника, 31 марта, в Брянской области зарегистрировали пять случаев коронавируса. Трое заболевших приехали из-за рубежа, двое заразились в Брянске. Жителей региона просят не выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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