На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский проводят дезинфекцию
На крупнейшем пересадочном железнодорожном узле региона - вокзале Брянск-Орловский проводят тщательную дезинфекцию.
Пассажиров на вокзале стало заметно меньше, но каждому из них измеряют температуру.
А в качестве профилактики сдерживания коронавирусной инфекции в залах ожидания постоянно проводят влажную уборку и дезинфекцию. С помощью обеззараживающих средств сотрудники вокзала очищают все поверхности, с которыми могут контактировать пассажиры.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»