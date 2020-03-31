На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский проводят дезинфекцию

31 Март 2020 2020-03-31T17:33:57+03:00

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На крупнейшем пересадочном железнодорожном узле региона - вокзале Брянск-Орловский проводят тщательную дезинфекцию.

Пассажиров на вокзале стало заметно меньше, но каждому из них измеряют температуру.

А в качестве профилактики сдерживания коронавирусной инфекции в залах ожидания постоянно проводят влажную уборку и дезинфекцию. С помощью обеззараживающих средств сотрудники вокзала очищают все поверхности, с которыми могут контактировать пассажиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU