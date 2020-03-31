Регистрация браков в Брянске во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время
Коронавирус вносит коррективы в жизнь брянцев, решивших пожениться.Какие правила будут действовать в ближайшее время рассказали в Управлении ЗАГС по Брянской области.
Итак, с 30 марта до 4 апреля 2020 брянские отделы ЗАГС будут открыты только для регистрации актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака, о расторжении брака по взаимному согласию супругов.
Парам, которые запланировали проведение церемонии в эти дни, порекомендовали перенести роспись.
Если молодожены откажутся от переноса свадьбы, то торжественная церемония пройдет при минимальном количестве гостей - до 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГС.
Выдача справок, свидетельств, подача других заявлений пока не запрещена.
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ИСТОЧНИК KP.RU