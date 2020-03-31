2020-03-31T16:31:11+03:00
Общество

Брянским медикам-пенсионерам разрешили льготный проезд в общественном транспорте

Для пожилых работников здравоохранения сделали исключение
Елена РАКОВА
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В общественном муниципальном транспорте Брянска продолжат действовать льготы для медиков-пенсионеров.В общественном муниципальном транспорте Брянска продолжат действовать льготы для медиков-пенсионеров.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске медикам-пенсионерам разрешили пользоваться льготами при проезде в муниципальном общественном транспорте. Для пожилых работников здравоохранения сделали исключение.

- С 31 марта льготами по-прежнему могут пользоваться работающие сотрудники учреждений здравоохранения пенсионного возраста, - уточнили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Чтобы воспользоваться льготой, в автобусе, троллейбусе нужно предъявить справку с места работы с печатью учреждения и подписью главного врача.

Напомним, действие льгот с 31 марта по 5 апреля приостановлено для:

- пенсионеров, проживающих в Брянске, обязанных соблюдать до 14 апреля режим самоизоляции

-школьников, которые до 6 апреля находятся на каникулах, а затем перейдут на дистанционное обучение

- студентов и учащихся ссузов и вузов, обучающихся в Брянске. Их перевели на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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