Брянским медикам-пенсионерам разрешили льготный проезд в общественном транспорте
В Брянске медикам-пенсионерам разрешили пользоваться льготами при проезде в муниципальном общественном транспорте. Для пожилых работников здравоохранения сделали исключение.
- С 31 марта льготами по-прежнему могут пользоваться работающие сотрудники учреждений здравоохранения пенсионного возраста, - уточнили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Чтобы воспользоваться льготой, в автобусе, троллейбусе нужно предъявить справку с места работы с печатью учреждения и подписью главного врача.
Напомним, действие льгот с 31 марта по 5 апреля приостановлено для:
- пенсионеров, проживающих в Брянске, обязанных соблюдать до 14 апреля режим самоизоляции
-школьников, которые до 6 апреля находятся на каникулах, а затем перейдут на дистанционное обучение
- студентов и учащихся ссузов и вузов, обучающихся в Брянске. Их перевели на дистанционное обучение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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