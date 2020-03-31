2020-03-31T15:20:53+03:00
Общество

В Брянской области из-за коронавируса планируют запастись зерном

Ржи и пшеницы планируют накопить на пять месяцев
Елена РАКОВА
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В Брянской области из-за коронавируса планируют создать внушительный запас зерна. Об этом шла речь на очередном заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции в регионе 31 марта.

Глава региона Александр Богомаз поручил обсудить с сельхозтоваропроизводителями Брянской области вопрос о создании необходимого запаса ржи и пшеницы на ближайшие пять месяцев.

Напомним, с 31 марта в Брянской области действует режим самоизоляции из-за коронавируса. Всем жителям Брянщины рекомендуют оставаться дома. Выходить можно лишь по уважительным причинам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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