Брянские полицейские из-за коронавируса выйдут в рейды по кафе и ресторанам

31 Март 2020 2020-03-31T15:11:31+03:00

Рейды начнутся в ближайшее время. Фото: Евгения ГУСЕВА

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С 31 марта на всей территории Брянской области действует режим самоизоляции. Всем жителям региона рекомендуют оставаться дома и без крайней необходимости не выходить за порог.

Во время действия режима сомоизоляции, должны быть закрыты большинство заведений общепита. Соблюдают ли кафе и рестораны это требование, решили выяснить на очередном заседании оперативного штаба, которое прошло 31 марта.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил провести рейды по местам общепита. Проверять заведения будут полицейские вместе с представителями регионального управления потребительского рынка, Госинспеции труда и волонтерами.

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ИСТОЧНИК KP.RU