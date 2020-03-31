Брянские полицейские из-за коронавируса выйдут в рейды по кафе и ресторанам
С 31 марта на всей территории Брянской области действует режим самоизоляции. Всем жителям региона рекомендуют оставаться дома и без крайней необходимости не выходить за порог.
Во время действия режима сомоизоляции, должны быть закрыты большинство заведений общепита. Соблюдают ли кафе и рестораны это требование, решили выяснить на очередном заседании оперативного штаба, которое прошло 31 марта.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил провести рейды по местам общепита. Проверять заведения будут полицейские вместе с представителями регионального управления потребительского рынка, Госинспеции труда и волонтерами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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