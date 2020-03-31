Социальная дистанция в Брянске: какие существуют нормы и для чего необходима

31 Март 2020 2020-03-31T15:09:45+03:00

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, поэтому так важно соблюдать необходимое расстояние. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разбираемся, какие нормы социальной дистанции нужно соблюдать в Брянске и для чего необходимо держаться друг от друга на расстоянии

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Губернатор Брянской области внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности". Они направлены на предотвращение распространения коронавируса. Одним из главных пунктов документа является социальная дистанция. То есть прохожим следует держаться друг от друга на расстоянии.

Изменения обязывают брянцев соблюдать дистанцию до других не менее 1,5 метров. Это касается общественных мест и общественного транспорта. Исключением является поездка в такси.

Для чего необходима социальная дистанция

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, поэтому так важно соблюдать необходимое расстояние.

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ИСТОЧНИК KP.RU