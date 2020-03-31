31 Март 2020 2020-03-31T15:01:30+03:00

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В связи с опасностью распространения коронавируса АО «Чистая планета» направила транспортным компаниям, осуществляющим вывоз отходов на территории Брянской области, письма с рекомендацией усилить санитарно- дезинфекционную обработку спецтехники и накопителей для ТКО.

- Согласно действующему законодательству владельцы автотранспорта отвечают за санитарное состояние своей спецтехники. Специфика эксплуатации мусоровозов предусматривает определенную технологию их обеззараживания. Это целый комплекс действий, включающий мойку, чистку и дезинфекцию кузова, кабины, грузовых отсеков, контейнеров. Процедура является обязательной и регламентируется нормами СанПиНа «Об отходах производства и потребления». Сегодня, когда весь мир включился в активную борьбу с коронавирусом, наша задача предупредить и не допустить вспышки распространения инфекции в нашем регионе. Постоянный контакт спецтехники с отходами увеличивает риск создания очага заражения. Поэтому региональный оператор должен контролировать и этот важный сегодня аспект деятельности. Цель обработки – защита населения от патогенных микроорганизмов и профилактика возникновения очагов заражения. Сегодня все перевозчики соблюдают нормы СанПиНа и ответственно подходят к вопросу обеззараживания техники и контейнеров, но дополнительная дезинфекция в создавшейся ситуации лишней не будет. Поэтому мы запускаем акцию #мойдодыр, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета».

ИСТОЧНИК KP.RU