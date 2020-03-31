В Погаре начали шить многоразовые медицинские маски

31 Март 2020 2020-03-31T14:51:23+03:00

Всего планируют изготовить больше 4,5 тысяч штук

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В брянском Погаре начали шить марлевые медицинские маски. Производство запустил швейный цех Погарского райпотребсоюза.

- Маски состоят из шести слоев и предназначены для многоразового использования, - рассказали в пресс-службе Брянского облпотребсоюза. - Такие маски эффективнее защищают от вирусов, чем их одноразовый аптечный аналог. В день работники цеха шьют порядка 200 масок. Более 600 штук уже отправили заказчикам. Общий объем заказов – 4,5 тысячи штук.

- В первую очередь мы обеспечиваем средствами индивидуальной защиты сотрудников своей системы, - пояснил председатель Совета Погарского РПС Генадий Агеенко, - Например, работники Погарского рпс обеспечены такими масками на 100 процентов. На очереди другие райпо, а также социальные учреждения, в том числе и местный дом милосердия.

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ИСТОЧНИК KP.RU