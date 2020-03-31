Брянские полицейские ищут свидетелей автоаварии в деревне Добрунь
ДТП случилось 27 февраля
Изменить размер текста:
Брянские полицейские ищут свидетелей автоаварии, которая случилась 27 февраля в деревне Добрунь. Около семи часов вечера у дома №9 на улице Шоссейной водитель ВАЗ-211540 сбил 35-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Если вы стали очевидцем ДТП или что-либо знаете о нем, сообщите в полицию.
Адрес: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6
Телефоны: 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU