Брянские полицейские ищут свидетелей автоаварии в деревне Добрунь

31 Март 2020 2020-03-31T13:05:00+03:00

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Брянские полицейские ищут свидетелей автоаварии, которая случилась 27 февраля в деревне Добрунь. Около семи часов вечера у дома №9 на улице Шоссейной водитель ВАЗ-211540 сбил 35-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Если вы стали очевидцем ДТП или что-либо знаете о нем, сообщите в полицию.

Адрес: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6

Телефоны: 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU