В брянском селе после публикации в соцсетях подсыпали разрушенную дорогу

31 Март 2020 2020-03-31T12:57:29+03:00

В бюджете заложили деньги на ремонт

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В брянском селе после публикации в социальных сетях подсыпали разрушенную дорогу. Местный житель в середине февраля пожаловался на то, что по улице Озерной в селе Страшевичи в Жирятинском районе проехать невозможно. К посту он прикрепил фотографии. На запись обратили внимание в прокуратуре Жирятинского района. Надзорное ведомство провело преверку.

- Дорожное покрытие грунтовой дороги находилось в неудовлетворительном состоянии, имелась многочисленная ямочность с застоем воды, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При этом органом местного самоуправления предусмотренных законом мер по надлежащему содержанию дороги не принималось.

Главе районной администрации внесли представление. После этого по улице прошли грейдером, непроходимая грязь сама подсохла.

Чиновники пообещали отремонтировать дорогу. Для этого заложили деньги в бюджет.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU