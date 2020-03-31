ЛДПР в Брянске поддержала волонтеров из общероссийского движения "Мы вместе"

31 Март 2020 2020-03-31T13:28:45+03:00

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Увеличивается количество заболевших коронавирусом в России. В Брянской области выявлены уже несколько случаев заболевания, а 30 марта был введен режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно будет только до ближайшей аптеки, продуктового магазина или мусорной площадки. Людям старше 65 лет лучше вообще не покидать свои жилища, пока эпидемия не пойдёт на спад. В этой ситуации важно быть всем вместе и поддерживать друг друга.

На федеральном уровне стартовал волонтёрский проект #МЫВМЕСТЕ – неравнодушные люди предлагают свою помощь пенсионерам и людям в самоизоляции. Многие жители нашей страны находятся в изоляции, они элементарно не могут выйти и купить необходимые продукты. Также как и пенсионеры, находящиеся в зоне риска не покидают домашнего помещения.

Русские люди – люди с большим сердцем и чувством сострадания. Уже более 450 организаций присоединились к общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и Брянское отделение ЛДПР – не исключение.

В связи с этим, активисты и волонтеры ЛДПР окажут необходимую помощь людям старше 65 лет, сходят за Вас в магазин или аптеку, помогут в решении бытовых проблем. Любой желающий может присоединиться к акции и стать волонтером. Уже сегодня работает горячая линия ЛДПР в Брянске.

За подробной информацией Вы можете обратиться в Брянское региональное отделение ЛДПР по телефону: + 7 910-334-19-53

Наш официальный сайт для подачи заявок https://мывместелдпр.рф Официальный сайт Брянского регионального отделения ЛДПР https://bryansk.ldpr.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU