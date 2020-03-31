2020-03-31T12:32:34+03:00
Общество

На территории всей Брянской области с 31 марта ввели режим самоизоляции

30 марта режим самоизоляции действовал только в Брянске
Марина АНТОНОВА
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Брянская области во вторник переходит на режим самоизоляции для всех.Брянская области во вторник переходит на режим самоизоляции для всех.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Брянская область во вторник, 31 марта, переходит на режим самоизоляции для всех. Он будет действовать в регионе до 5 апреля. И необходим, чтобы остановить распространение инфекции.

Напомним, в понедельник на самоизоляцию перевели всех жителей Брянска. Выходить из дома можно только за продуктами или в аптеку, погулять с собакой в 100 метрах от дома или вынести мусор в ближайший контейнер. Теперь эти правила действуют и в районах области, сообщают в оперативном штабе.

Напомним, в Брянске официально подтвердили пока три случая заболевания коронавирусом. Анализа еще четверых человек предварительно показали положительный результат. Их отправили в новосибирский центр «Вектор».

Свою семью и еще двух человек заразили мать и сын, которые в середине марта вернулись из Испании. Они не сказали, что живут не одни. По факту массового заражения людей завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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