Коронавирус в Брянске: стали известны адреса дежурных детских садов

31 Март 2020 2020-03-31T11:46:44+03:00

В период самоизоляции в Брянске будут работать группы в 11 детсадах. Фото: Марина АНТОНОВА

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В Брянске из-за коронавируса во вторник, 31 марта, начали работать дежурные группы в детских садах. Всего в городе заработали 11 дошкольных учреждений. Детей в них могут отвести горожане, которые вынуждены ходить на работу в период самоизоляции. За состоянием детей будут следить медики.

В Советском районе для посещения открылись детские сады №53 «Зеленый огонек», №137 «Ивушка» и №122 «Лучистый». В Бежицком районе детей принимают в детсадах №7 «Колокольчик», №128 «Алые Паруса», №40 «Белочка» и №89 «Дюймовочка». В Володарском районе работают детсады №112 «Лисичка» и №149 «Сказочный», в Фокинском - №133 «Родничок» и №130 «Деснянские звездочки».

В области режим самоизоляции для всех не введен. Поэтому дежурные детсады там не работают.

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ИСТОЧНИК KP.RU