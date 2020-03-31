Жителей Брянска оповестили о режиме самоизоляции через громкоговорители

31 Март 2020 2020-03-31T10:13:08+03:00

В динамиках, установленных в центре города, прозвучал голос диктора, разъясняющего введенные правила. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До 5 апреля горожанам запрещено без надобности выходить из дома

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Жителей Брянска начали оповещать о режиме самоизоляции через громкоговорители. В динамиках, установленных в центре города, прозвучал голос диктора, разъясняющего введенные правила.

Напомним, 30 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз ввел в Брянске режим полной самоизоляции. Горожанам запрещено покидать дома без особой надобности.

Исключением являются: обращения за экстренной медицинской помощью, уход на работу, доставка продуктов и других товаров, поход в магазин, аптек, выгул собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома и вынос мусора.

Самоизоляция в Брянске.Видео: vk.com, "Типичный Брянск"

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ИСТОЧНИК KP.RU