Жителей Брянска оповестили о режиме самоизоляции через громкоговорители
Жителей Брянска начали оповещать о режиме самоизоляции через громкоговорители. В динамиках, установленных в центре города, прозвучал голос диктора, разъясняющего введенные правила.
Напомним, 30 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз ввел в Брянске режим полной самоизоляции. Горожанам запрещено покидать дома без особой надобности.
Исключением являются: обращения за экстренной медицинской помощью, уход на работу, доставка продуктов и других товаров, поход в магазин, аптек, выгул собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома и вынос мусора.
Самоизоляция в Брянске.Видео: vk.com, "Типичный Брянск"
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ИСТОЧНИК KP.RU