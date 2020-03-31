В Жуковском районе столкнулись два мотоцикла: пострадали четверо

31 Март 2020 2020-03-31T09:51:57+03:00

По предварительной информации, 15-летний водитель за рулем мотоцикла "Мотоленд" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Фото: Сергей ГАПОН

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В Жуковском районе произошло ДТП. 29 марта около 23.00 на улице Тютчева в селе Овстуг столкнулись два мотоцикла.

По предварительной информации, 15-летний водитель за рулем мотоцикла "Мотоленд" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с мопедом "Сигма" под управлением 18-летнего водителя.

В ДТП пострадали четверо, уточняют в областной Госавтоинспекции.

15-летний водитель получил перелом левой берцовой кости, ушиб легких и сотрясение мозга. 18-летняя пассажирка мотоцикла - перелом руки, рану головы и сотрясение мозга.18-летний мопедист - сотрясение мозга, вывих бедренной кости, ушиб легких. Их госпитализировали.

20-летняя пассажирка мопеда поранила голова и получила сотрясение. Ее осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU