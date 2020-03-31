2020-03-31T09:34:57+03:00
Общество

В Брянске завели уголовное дело из-за заражения коронавирусом четырех человек

Двое горожан, вернувшихся из Испании, нарушили режим самоизоляции
Мария Дедкова
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Теперь "путешественникам" грозит штраф или тюремный срок.Теперь "путешественникам" грозит штраф или тюремный срок.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске завели уголовное дело из-за заражения коронавирусом четырех человек. Главными подозреваемыми является семья из Брянска, которая вернулась из Испании.Об этом рассказали на брифинге оперативного штаба.

Им выдали официальное предупреждение о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер в связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции. Однако они не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области о том, что проживают с двумя родственниками.

Позже горожане почувствовали себя плохо. Брянцев госпитализировали в Брянскую областную инфекционную больницу. Там диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился.

По словам правоохранителей, из-за халатного поведения брянцев заразились еще четыре человека. Предварительный анализ показал у них наличие коронавируса. Пробы отправили в центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" для подтверждения диагноза.

Теперь "путешественникам" грозит штраф или тюремный срок.

Напомним, что сейчас законодатели решают вопрос об ужесточении наказания для нарушителей режима самоизоляции.

Брянцы , по словам правоохранителей, не приняли должных мер по самоизоляции. Фото: телеканал "Городской"

Брянцы , по словам правоохранителей, не приняли должных мер по самоизоляции. Фото: телеканал "Городской"

Мать и сын стали фигурантами уголовного дела. Фото: телеканал "Городской"

Мать и сын стали фигурантами уголовного дела. Фото: телеканал "Городской"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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