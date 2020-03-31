2020-03-31T08:37:28+03:00
Общество

Самоизоляция в Брянске: общественный транспорт будет ходить по расписанию выходных

Самоизоляция в Брянске: число пассажиров уменьшат вдвое
Мария Дедкова
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На время режима самоизоляции в транспорте не будут работать все виды социальных проездных.На время режима самоизоляции в транспорте не будут работать все виды социальных проездных.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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На время режима самоизоляции в Брянске общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Об этом предупредили горожан в брянском автотранспортном предприятии.

К слову, из-за угрозы коронавируса ограничат количество пассажиров в общественном транспорте. Автобусы и троллейбусы будут загружены только наполовину. При этом пассажиры должны сидеть через одно место.

На время режима самоизоляции в транспорте не будут работать все виды социальных проездных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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