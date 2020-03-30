2020-03-30T19:55:48+03:00
Общество

Брянским УК велели дезинфицировать подъезды

Такое распоряжение дала городская администрация
Мария Дедкова
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Пристальное внимание уделят обеззараживанию кнопок вызова и управления лифтом, дверных ручек, поручней и перил.Пристальное внимание уделят обеззараживанию кнопок вызова и управления лифтом, дверных ручек, поручней и перил.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске управляющие компании будут дезинфицировать подъезды. Такое распоряжение дала городская администрация из-за угрозы коронавируса.

В частности уборку с антисептиком будут проводить в подъездах, тамбурах, холлах, коридорах, лифтах, лестницах, сообщают в пресс-службе мэрии.

При этом пристальное внимание уделят обеззараживанию кнопок вызова и управления лифтом, дверных ручек, поручней и перил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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