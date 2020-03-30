В Брянске ограничат число пассажиров в общественном транспорте

30 Март 2020 2020-03-30T19:10:17+03:00

Автобусы и троллейбусы будут загружены наполовину

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В Брянске из-за коронавируса ограничат количество пассажиров в общественном транспорте. Автобусы и троллейбусы будут загружены наполовину. При этом пассажиры должны сидеть через одно место.

Такие же рекомендации действуют для маршрутных такси, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Один пассажир сидит через один ряд.

Кстати, общественный транспорт Брянска опустел в последние дни. В социальных сетях пользователи публикуют фотографии пустых салонов, где едет один-единственный пассажир.

Салоны автобусов и троллейбусов дополнительно дезинфицируют. Но, не смотря на это, общественный транспорт может стать источником распространения инфекции.

Именно поэтому в Брянске отменили льготные социальные проездные для пенсионеров с 30 марта по 5 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU