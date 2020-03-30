В Брянске нашли шесть украденных велосипедов

30 Март 2020 2020-03-30T18:48:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске и нескольких районах области нашли шесть украденных велосипедов. Для этого полицейские обошли 167 человек, которых раньше судили за кражи двухколесного транспорта. А также отработали возможные места сбыта велосипедов. Это 41 рынок, 58 магазинов и 83 металлобазы.

Брянские полицейские подвели итоги профилактической операции "Велосипед", которая длилась два дня, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Во время рейда на предпринимателей составили 15 административных протоколов за то, что они работали без документов. Кроме того, некоторые нарушили правила обращения с ломом и отходами черных металлов. В розничных магазинах незаконно продавали алкоголь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU