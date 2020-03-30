В Брянске нашли шесть украденных велосипедов
В Брянске и нескольких районах области нашли шесть украденных велосипедов. Для этого полицейские обошли 167 человек, которых раньше судили за кражи двухколесного транспорта. А также отработали возможные места сбыта велосипедов. Это 41 рынок, 58 магазинов и 83 металлобазы.
Брянские полицейские подвели итоги профилактической операции "Велосипед", которая длилась два дня, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Во время рейда на предпринимателей составили 15 административных протоколов за то, что они работали без документов. Кроме того, некоторые нарушили правила обращения с ломом и отходами черных металлов. В розничных магазинах незаконно продавали алкоголь.
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ИСТОЧНИК KP.RU