2020-03-30T18:40:04+03:00
Общество

В Брянске полицейские ищут свидетелей ДТП на улице Медведева

Под колеса минивэна угодил 91-летний пенсионер
Мария Дедкова
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В ДТП пожилой мужчина получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.В ДТП пожилой мужчина получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Медведева. Около 15.10 12 февраля в Бежицком районе под колеса минивэна попал пенсионер.

По версии следствия, в районе дома №4 по улице Медведева водитель автомобиля «Фольксваген Шаран» при движении задним ходом сбил 91-летнего мужчину.

В ДТП пожилой мужчина получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

УМВД России по Брянской области просит свидетелей ДТП, обратиться в полицию по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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