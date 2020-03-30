В Брянской области до 5 апреля закрываются салоны красоты, бани и сауны
В Брянской области на неделю закрываются салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани и сауны. Причиной тому стала угроза распространения коронавируса.
Работать вышеперечисленные заведения не будут с 30 марта по 5 апреля. Соответствующие изменения внесли в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области".
Кроме того, не смогут брянцы планово пойти лечить зубы. Медпомощь будут оказывать только в экстренных или неотложных случаях.
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ИСТОЧНИК KP.RU