В Брянской области до 5 апреля закрываются салоны красоты, бани и сауны

30 Март 2020 2020-03-30T18:26:06+03:00

Соответствующие изменения внесли в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

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В Брянской области на неделю закрываются салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани и сауны. Причиной тому стала угроза распространения коронавируса.

Работать вышеперечисленные заведения не будут с 30 марта по 5 апреля. Соответствующие изменения внесли в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области".

Кроме того, не смогут брянцы планово пойти лечить зубы. Медпомощь будут оказывать только в экстренных или неотложных случаях.

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ИСТОЧНИК KP.RU