В Брянске из-за угрозы коронавируса будут дезинфицировать маршрутки
Такое поручение дал глава региона
Водителям общественного транспорта необходимо протирать ручки кабин и поручни сидений антисептиками.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске из-за угрозы распространения коронавируса будут дезинфицировать маршрутки. Об этом сообщили 30 марта на брифинге оперштаба.
Принятое решение должно повысить безопасность для пассажиров.
Губернатор Александр Богомаз дал поручение произвести дезинфекцию всего общественного транспорта в Брянске. Это положение касается и маршруток.
Водителям общественного транспорта необходимо протирать ручки кабин и поручни сидений антисептиками.
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ИСТОЧНИК KP.RU