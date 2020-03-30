В Брянске из-за угрозы коронавируса будут дезинфицировать маршрутки

30 Март 2020 2020-03-30T18:14:13+03:00

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В Брянске из-за угрозы распространения коронавируса будут дезинфицировать маршрутки. Об этом сообщили 30 марта на брифинге оперштаба.

Принятое решение должно повысить безопасность для пассажиров.

Губернатор Александр Богомаз дал поручение произвести дезинфекцию всего общественного транспорта в Брянске. Это положение касается и маршруток.

Водителям общественного транспорта необходимо протирать ручки кабин и поручни сидений антисептиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU