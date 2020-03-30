Из-за угрозы коронавируса в Брянске прекращают работу торговые центры

30 Март 2020 2020-03-30T18:02:16+03:00

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В Брянске из-за угрозы распространения коронавируса приостанавливают работу торговые центры.Открытыми остаются только единичные магазины в них, торгующие товарами первой необходимости. Такое решение приняли после заседания оперативного штаба. Изменение о работе объектов торговли внесли в постановление "О введении режима повышенной готовности".

С 30 марта по 5 апреля 2020 года работу продолжат аптеки, продуктовые магазины, салоны сотовой связи, зоомагазины, а также магазины, торгующие товарами первой необходимости. Сохранится дистанционная продажа и доставка.

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ИСТОЧНИК KP.RU