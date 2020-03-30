В Брянске на время режима самоизоляции отменили льготный проезд для пенсионеров
В Брянске на время режима всеобщей самоизоляции отменили льготный проезд по единым социальным проездным билетам. Льготами пользуются брянские пенсионеры. Это делают, чтобы ограничить возможности передвижения людей по городу.
Такое решение приняли в понедельник, 30 марта. Об этом сообщают в оперативном штабе Брянской области. Ограничение на пользование льготами начинает действовать с 30 марта. И продлится как минимум до 5 апреля. Как раз брянские льготники не успели заменить транспортные карты на банковские для оплаты проезда. Видимо, этот переход затянется на неопределенное время.
Эту меру приняли по примеру Москвы. Кстати, в Брянске, так же как и в столице, с 30 марта ввели самоизоляцию для всех.
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ИСТОЧНИК KP.RU